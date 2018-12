Guten Hunger, Baby Leafar! Vor Kurzem erblickte Kat Von Ds (36) erstes Kind das Licht der Welt. Seit der Geburt ihres Sohnes spricht die Tattoo-Künstlerin über ihr neues Leben als Mama und macht auch aus ersten Problemchen kein Geheimnis: So habe sich bei der frischgebackenen Mutter die Milchbildung zunächst verzögert. Weil die ersten Tage einfach keine Milch einschoss, musste sie ihren Sohn mit gespendeter Milch einer anderen Frau füttern. Nun gehören diese Startschwierigkeiten Gott sei Dank der Vergangenheit an. Kein Wunder also, dass sich Kat nun auf Instagram ganz stolz beim Stillen zeigt!

