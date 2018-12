Sie bereiten sich schon bestens auf die Festlichkeiten vor: In einigen Tagen steht das Fest der Liebe vor der Tür. Viele Stars sind jetzt schon im absoluten Weihnachtsfieber und dekorieren, was das Zeug hält. So auch Jennifer Lopez (49). Die Sängerin ist schon in Xmas-Stimmung und kann es kaum erwarten: Zusammen mit ihren Kids schmückte JLo jetzt schon den Weihnachtsbaum!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 49-Jährige jetzt die Deko-Aktion mit ihren Fans. Zusammen mit ihren Kindern Emme (10) und Maximilian (10) hübschte die Vollblutmami liebevoll den Christbaum auf. "Die beste Zeit ist immer mit diesen Kleinen", kommentierte die Musikerin ihren Schnappschuss. Eine weitere Aufnahme zeigte JLo nur kurz vorher mit ihrem Alex Rodriguez (43) – und da wird die Musikerin ihrem Spitznamen, Popo-Lopez, mehr als gerecht. In einer engen Leggings präsentierte die Schauspielerin vor dem Baum ihre sexy Kehrseite.

Erst kürzlich erzählte Jennifers Liebster im People-Interview, was er sich für seine Partnerin zu Weihnachten überlegt hat. "Es sollte etwas Kreatives sein. Ich kann nicht einfach losziehen und etwas sehr Teures kaufen", stellte A-Rod fest.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Emme und Maximilian

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Mike Coppola/Getty Images for Buoniconti Fund to Cure Paralysis Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Wie findet ihr JLos Weihnachtsbaum? Total schön! Für mich etwas übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



