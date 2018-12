Was für eine schöne Überraschung! Schon vor einigen Tagen hatte der ehemalige GZSZ-Star Sila Sahin (33) seinen 33. Geburtstag. Der wurde am Wochenende nun mit vielen Gästen und Köstlichkeiten ordentlich nachgefeiert, wie sie in ihrer Insta-Story zeigte. Ehemann Samuel Radlinger (26) hatte sogar noch ein Ass im Ärmel und präsentierte seiner Göttergattin eine zuckersüße Einhorntorte. Nur Söhnchen Elija ist für Sila an diesem Tag sicher ein noch schöneres Geschenk.

