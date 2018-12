So hat Giuliana Farfalla (22) also ihre Auszeit genutzt! In der letzten Zeit war es verdächtig ruhig um die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Den Grund verriet sie kürzlich gegenüber Promiflash: Sie brauche einfach mehr Zeit für sich und ihre Familie. Doch ihre Social-Media-Abstinenz hat die 22-Jährige offenbar auch für andere Vorhaben genutzt. Mit einem Posting auf Snapchat gab sie jetzt bekannt: Sie hat sich unters Messer gelegt! "Meine Nasen-Operation ist heute genau drei Wochen her. Sie ist noch ziemlich angeschwollen. Sie braucht noch Zeit", schrieb sie.

