Ist der Streit zwischen Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (36) doch schlimmer als gedacht? Bei den beiden Royals soll schon länger ziemlich dicke Luft herrschen. Meghan ist jetzt der Star im Königshaus – und das soll Kate gar nicht passen. Ausgerechnet Kates Mutter Carole Middleton (63) heizt die Gerüchte um einen königlichen Zickenkrieg jetzt noch ordentlich an: Jahrelang blieb Prinz Williams (36) Schwiegermutter der Öffentlichkeit so weit wie möglich fern. Kaum taucht Meghan im Palast auf, gibt sie gleich zwei lange Interviews. Will Carole die Aufmerksamkeit so wieder auf ihre Tochter lenken?

