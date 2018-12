Nach der plötzlichen Trennung von ihrem Ex-Mann im April 2016 schwor Jodie Marsh (39) jeglichen Liebesdingen ab. Es folgten zweieinhalb Jahre ohne Sex. Doch nun soll Schluss sein mit der Enthaltsamkeit. In einem Blogeintrag verkündete das Glamour-Model seinen Fans nicht nur die frohe Botschaft, es gebe wieder einen Mann an ihrer Seite. Mit dem neuen Partner sei auch die sexuelle Lust in Jodies Leben zurückgekehrt.

Nach einer längeren ruhigen Phase sei der "Sexdrang zurück", wie die 39-Jährige auf ihrem Blog mitteilte. "Es gibt keinen einfachen Weg, euch das zu sagen, also werde ich es erstmal verkünden und dann erklären: Ich habe jemanden kennengelernt… Ja, ihr habt richtig gelesen, ich habe jemanden kennengelernt. Der Jemand ist ein Mann und der Jemand hat mir nicht nur die Lust auf Sex zurückgebracht, sondern er hat mich dazu gebracht, das Ganze zu überdenken." Das Model habe nicht geplant, wieder jemanden kennenzulernen, doch das Blatt scheint sich gewendet haben. Fotos auf Jodies Instagram-Account zeigen sie nicht nur glücklich zu zweit mit ihrem neuen Partner – sogar ihren Eltern hat sie den neuen Mann an ihrer Seite offenbar schon vorgestellt.

Die 39-Jährige und ihr Ex-Ehemann James hatten sich nur acht Monate nach ihrer überraschenden Hochzeit auf Barbados getrennt. Anders als ihr Verflossener, der Anfang 2018 bereits erneut geheiratet hat, lebte Jodie bisher im Zölibat und ließ von anderen Männern und auch von Sex fast drei Jahre lang die Finger.

Instagram / jodiemarshtv Jodie Marsh mit ihrem Freund

Splash News Jodie Marsh 2017 in London

Splash News TV-Star Jodie Marsh

