Nackt, nackter, Das Supertalent! Schon zum zwölften Mal geht Dieter Bohlen (64) auf die Suchen nach Deutschlands bestem Ausnahmekünstler. In diesem Jahr sitzen wieder Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) neben dem Poptitan in der Jury – und müssen erstaunlich viel nackte Haut ertragen! In fast jeder Folge der aktuellen Castings zieht ein Kandidat blank. Absolute Krönung: Jesse Fischer bediente mit seinem Gemächt sogar den goldenen Buzzer! Aber warum versuchen sich so viele Teilnehmer textillos? Der Sender hat zu den nackten Einlagen nun Stellung bezogen!

So viele Nackedeis gab es innerhalb einer Staffel wohl noch nie: Erst am vergangenen Wochenende trat ein Italiener bei "Das Supertalent" auf, der seinen Penis nur mit einer Ukulele verdeckte. Bild hat bei RTL mal nachgefragt, was so viel Exhibitionismus eigentlich in einer Familiensendung zu suchen hat. "Wir können uns selber nicht erklären, warum die Kandidaten sich bei uns in diesem Jahr so oft ausziehen! Sie entscheiden sich immer selber dazu, trotz vollem Theater und einem Millionenpublikum", erklärte ein Sendersprecher.

Eine Vermutung haben die Verantwortlichen des Formats aber dennoch, warum sich so einige Talente gut und gerne mal vor laufender Kamera entblößen: "Vielleicht haben sie die Hoffnung, dass sie am Ende besser bei den Juroren abschneiden. Meistens bewirkt es genau das Gegenteil." Stimmt – denn bisher schaffte es keiner der hüllenlosen Helden, von der Jury eine Runde weiter gelassen zu werden!

MG RTL D / Morris Mac Matzen Bruce Darnell, Sylvie Meis, Dieter Bohlen und Jesse Fischer bei "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Herby, der Partycowboy bei "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Morris Mac Matzen Jesse Fischer bei "Das Supertalent" 2018

