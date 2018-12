Kann Sarah Lombardi (26) nicht mit ihrer Niederlage umgehen? Am Samstagabend musste die Sängerin in der Spieleshow Schlag den Star eine ordentliche Klatsche gegen Eko Fresh (35) einstecken – und war darüber sichtlich enttäuscht. Viele Zuschauer behaupteten daraufhin, dass die Brünette sich nach der Verkündung des Endergebnisses nicht fair verhalten hätte. "Ziemlich doof fand ich es, dass Sarah Eko am Schluss nicht mal gratuliert hat", schrieb ein User auf Twitter. Aber ist sie wirklich eine schlechte Verliererin? Auf Instagram meldete sich Sarah nun selbst noch einmal mit einem Statement zur Sendung zu Wort!

