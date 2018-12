Sarah Lombardi (26) musste am Samstag eine herbe Niederlage gegen Rapper Eko Fresh (35) bei Schlag den Star einstecken. Im Netz wurde sie für ihre Art schwer kritisiert. In ihrer Insta-Story erklärte sie sich nun und gab auch zu, dass die Show nicht angenehm für sie war: "Was für ein Abend, ich bin so froh, dass dieser Abend vorbei ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen! Ich war so mega-nervös und aufgeregt, so angespannt, ich glaube, man hat’s mir auch voll angemerkt."

