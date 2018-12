Bald ist es endlich so weit: In rund zwei Monaten kommt das erste gemeinsame Kind von Promi Big Brother-Sternchen Sophia Vegas (31) und ihrem Freund Daniel Charlier zur Welt. Das Geschlecht ihres heranwachsenden Sprösslings ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die beiden bekommen eine Tochter – ihr Name steht dagegen noch nicht fest. Gegenüber RTL gibt die werdende Mutter nun aber eine Auswahl an möglichen Babynamen preis: "Amanda, Emilie und Ariana finde ich auch sehr schön." Promiflash-Leser haben in einer Umfrage jedenfalls bereits einen Favoriten: Der Name Emilie liegt bei ihnen mit 42,8 Prozent vorn. Bleibt abzuwarten, wie sich die Bald-Eltern tatsächlich entscheiden – ein wenig Zeit haben die beiden ja noch.

