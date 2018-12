Im TV wollte es in diesem Jahr weder bei Daniel Lott noch bei Pamela Gil Mata mit der Liebe klappen: Während Daniel vergebens um das Herz von Bachelorette Nadine Klein (33) kämpfte, versuchte Pam ihr Glück erneut im Kuppel-Format Bachelor in Paradise. Beide sind also immer noch zu haben – bahnt sich zwischen den Singles jetzt etwa was an? Auf ihren Instagram-Kanälen posten die zwei jedenfalls einen verdächtigen Schnappschuss. "Gemeinsame Schicksale schweißen zusammen", heizt der Hobby-Fußballer die Turtelgerüchte selbst an.

Instagram / pamelita_mata Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de