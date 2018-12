Sie haben es getan – und zwar vor laufenden Fernsehkameras! Als sich Jessica Fiorini und Sebastian Kögl in der diesjährigen Staffel von Love Island näherkamen, gingen sie bis zum Äußersten. Gleich mehrfach hatten der Bayer und die Schweizerin in der Villa auf Mallorca Sex. Nach der Kuppelshow hielt ihre Liaison noch gut eineinhalb Monate an, bevor sich die Ex-Islander wieder trennten. Wie denkt Jessica jetzt über ihr Techtelmechtel, das sie vor einem Millionenpublikum auslebte?

Darauf antwortete die Blondine im Promiflash-Interview bei der SpreadCon by Spreadvertise. Tatsächlich habe sie sich die heißen Szenen noch einmal angesehen, doch bereut habe sie die Aufnahmen nicht. "Ich find's nicht schlimm, aber ich hatte es ja nicht vor und ich denke jetzt auch: Es hätte nicht sein müssen. Aber mein Gott, es ist passiert und es hat in dem Moment gepasst", sagte Jessica.

Auch Jessis Bettgespiele Sebastian hatte den Matratzensport nicht geplant. Er hatte Promiflash noch vor seinem Einzug in die TV-Villa gesagt: "Sex vor der Kamera prinzipiell nicht, weil meine Mom und meine Oma sehen zu." Letzten Endes kam es dann aber doch anders. Einem Lügendetektortest zufolge bereute er die öffentlichen Schäferstündchen mit Jessi allerdings im Nachhinein.

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini in Zürich

RTL II / Magdalena Possert Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, "Love Island"-Teilnehmer

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten Jessica und Sebastian



