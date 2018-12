Daniela Büchners (40) Absage ans Dschungelcamp berührt die Ex-Bewohner zutiefst. Eigentlich sollte die Reality-Darstellerin im Januar nach Australien fliegen, um genau wie ihr Mann Jens Büchner (✝49) vor einigen Jahren selbst an der Show teilzunehmen. Nach seinem plötzlichen Tod liegt der Plan jedoch auf Eis. Genau die richtige Entscheidung, finden die ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Gina-Lisa Lohfink (32) und Julian Stoeckel (31). "Sie würde sich in ein Haifischbecken begeben und ich glaube, dass das nicht gut und gesund für sie wäre. Sich jetzt ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, 'Ich gehe in mich mit den Kindern' – ich glaube, das ist die richtige Entscheidung", begrüßte Julian den Entschluss der Witwe.

