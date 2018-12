Hater spornen Nachwuchs-Rapperin Gina-Lisa Lohfink (32) erst so richtig an! Ende November veröffentlichte das Model seinen Track "Boulevard" und sieht sich großer Kritik ausgesetzt: Unter dem Musikvideo auf YouTube überlagern die Dislikes die Zustimmung und enttäuschte Zuhörer äußern ihren Unmut. Für Gina-Lisa aber kein Problem, wie sie Promiflash bei The Dome in Oberhausen erzählt: "Die Leute, die mich nicht mögen, die motivieren mich. Die sollen aufhören damit! Ich hab das umgewandelt, denke so: 'Oh, cool, ihr mögt mich nicht, aha – ich beweise es euch, ich zeig’s euch noch mehr'!" Ob sie also bald einen Diss-Track für ihre Hater nachlegt?

