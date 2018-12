Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa Marolt (26) und Star-Geiger David Garrett (38) kennen sich seit Jahren – schon des Öfteren wurde gemunkelt, dass zwischen den beiden mehr geht als nur Freundschaft. Nun bringen die zwei die Gerüchteküche selbst mächtig zum Brodeln. Gemeinsam erschienen sie am Wochenende bei der “Ein Herz für Kinder”-Gala in Berlin – gut gelaunt posierten sie für die wartenden Fotografen auf dem roten Teppich. Später am Abend entstand plötzlich dieses Foto: Die 26-Jährige und der Musiker sind Hand in Hand unterwegs. Ist das das langersehnte öffentliche Liebes-Outing?

