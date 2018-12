Lilly Becker (42) zieht blank – und das nicht zum ersten Mal! Die Noch-Ehefrau von Boris Becker (51) genießt ihr neues Leben als Single offenbar in vollen Zügen: Kurz nach der Trennung vom Ex-Tennisprofi flog Lilly mit ihren Freundinnen auf die Malediven. Dort ließ sie nicht nur die Seele baumeln: Auch ihre Boobies und ihr Booty durften an die frische Luft, wie Lilly nun im Netz zeigte.

Am vergangenen Freitag postete die 42-Jährige einen paradiesischen und gleichzeitig sehr freizügigen Schnappschuss auf Instagram: Abgesehen von Schwimmflossen und Taucherbrille trägt Lilly lediglich ein knappes Bikini-Höschen. Das sexy Foto kommentierte die gebürtige Niederländerin mit: "Kiss my …" – eine deutliche Botschaft an ihre Hater, die sich von so viel nackter Haut provoziert fühlen könnten.

Doch fiese Kritik scheint Lilly völlig egal zu sein – und offensichtlich am Allerwertesten vorbeizugehen. Ihre Fans sind von so viel Coolness begeistert: "Tolle Frau", "Sehr sexy, nächstes Mal bitte von vorne" und "Zum Reinbeißen", schrieben drei User unter den Beitrag.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Malediven 2018

Action Press / Wallocha,Stephan Lilly Becker bei der Premiere des Musicals "Flashdance" in Hamburg

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker (r.) mit einer Freundin auf den Malediven

