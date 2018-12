Daniela Katzenberger (32) hat ihren Fashion-Fauxpas noch immer nicht ganz verarbeitet. Auf der diesjährigen 1Live Krone erschien die Kultblondine mit einer dicken Laufmasche auf dem roten Teppich. Im Promiflash-Interview bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala ließ sie die peinliche Situation nun noch mal Revue passieren und verriet: Erst mal informierte sie niemand über das Loch in der Strumpfware! "Du putzt dich dann auch wirklich drei Stunden raus, ziehst ein tolles Kleid an und dann sagt mir irgendwann ein Mädchen auf der Toilette: 'Mensch, Katze. Ich mag dich echt total, aber du hast hier so eine riesenfette Laufmasche dahinten'", offenbarte Dani.

Michael Gottschalk/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de