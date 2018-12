Da werden die Fans von den Lochis sicher ausrasten! Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin am Samstag plauderten Heiko (19) und Roman Lochmann (19) im Promiflash-Interview jetzt aus: "Das Highlight dieses Jahr war, glaube ich, die Tour und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir nächstes Jahr auch wieder auf Tour gehen. Ganz exklusiv, also nächsten Freitag, am 14.12., ab da werden die Termine bekannt gegeben."

