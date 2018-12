Normalerweise kennt man Sarah Lombardi (26) so: über beide Ohren strahlend und happy. Jetzt platzte der Mama des kleinen Alessio (3) allerdings der Kragen. Am Flughafen filmte eine Frau mit, wie die 26-Jährige mit ihrem Sohnemann schimpft. Zu viel für die Sängerin, die so ein Verhalten nicht nachvollziehen kann. "Ich meine, dass Alessio mit drei Jahren mal ab und zu eine Trotzphase hat, ist nun mal nichts Unnormales, aber dass man dann als erwachsene Frau solche Situationen mitfilmen muss…", machte sie ihrem Ärger kurz danach auf Instagram Luft. Es sei nicht das erste Mal, dass sie mit so einer Situation konfrontiert wurde. Erst vor Kurzem habe eine andere Frau die Kamera drauf gehalten, während Alessio gewickelt wurde.

