Im Sommer machten sie ihre Liebe offiziell – aber wie kam es eigentlich zu Charlie Lenehan (20) und Ana Lisa Kohlers (20) Flug auf Wolke sieben? Promiflash traf den Bars & Melody-Star bei The Dome in Oberhausen und wollte es ganz genau wissen. "Wir haben uns bei einem Event in der Schweiz kennengelernt. Wir wurden wirklich gute Freunde und alles hat sich mit der Zeit weiterentwickelt", plauderte Charlie aus dem Nähkästchen.

Instagram / ana.kohler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de