Dass eine Schwangerschaft nicht nur eitel Sonnenschein ist, zeigt Amy Schumer (37) ihren Followern. Seit Verkündung ihrer Baby-News macht die Komikerin aus ihren Schwanger-Problemchen kein Geheimnis mehr. Der 37-Jährigen machten bereits ein Klinikaufenthalt sowie ein Arbeitsverbot zu schaffen. Doch richtig übel geht es in Amys Video auf Instagram zu, das sie während einer Brech-Attacke zeigt. Ihren Humor hat die 37-Jährige aber trotz Übelkeit offenbar nicht verloren. So witzelt sie in dem Clip: "Ich dachte, es wäre lustig, mir auf einer öffentlichen Toilette beim Erbrechen zuzusehen."

