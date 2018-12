Marteria (36) und Casper haben den siebten Sieger-Sinn! Die Rapper, die schon seit Jahren miteinander befreundet sind, veröffentlichten im August ihr gemeinsames Album "1982" und durften dafür nun gleich zwei Preise in Empfang nehmen: die 1Live Krone-Awards für den besten Hip-Hop-Act und das beste Album! Vor der Verleihung in Bochum hatten die beiden im Promiflash-Interview schon vage vermutet, dass ihre Arbeit gewürdigt werden könnte. "Ich glaube, die Chancen stehen halt wie immer nicht so gut, aber am Ende machen wir’s vielleicht", scherzte Marten Laciny – und durfte am Ende des Abends zwei Trophäen mit nach Hause nehmen.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de