Der Schlagzeilen-Wirbel um Herzogin Meghan (37) trifft ihren Vater schwer! Schon vor Monaten war der Kontakt zwischen der früheren Schauspielerin und Thomas Markle Sr. (74) abgebrochen, seitdem verfolgt der Kameramann das Leben seiner Tochter ausschließlich über die Medien. Und was er aktuell über Meghan liest, erschüttert ihn gewaltig: Prinz Harrys (34) Gattin soll das Palast-Personal bis hin zu Tränenausbrüchen schikanieren, sogar Herzogin Kate (36) hat die frischgebackene Royal-Lady angeblich zum Weinen gebracht. "Ich erkenne diese Person nicht. Die Meghan, die ich kenne, war immer freundlich, liebenswürdig und wohlwollend. Sie war immer anspruchsvoll, aber niemals unhöflich", sagte der 74-Jährige jetzt in einem Interview mit The Mail On Sunday.

