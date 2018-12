Hailee Steinfeld (22) erobert mit Bumblebee die Transformers-Welt! Nach fünf Teilen der actiongeladenen Roboter-Reihe kommt nun das Spin-off in die Kinos, in dem die Geschichte von Fan-Liebling Bumblebee erzählt wird. Der Außerirdische freundet sich nach seiner Ankunft auf der Erde mit Auto-Expertin Charlie Watson (Hailee) an und kann anschließend auch im Kampf gegen die feindlichen Decepticons auf sie zählen. Co-Star John Cena (41), der ihnen dabei in die Quere kommt, verriet Promiflash wenige Tage vor dem Kinostart: Er ist stolz, neben der Sängerin Teil des Spin-offs zu sein. "Was ich besonders an dem Film liebe, ist, dass er auch von Gefühlen handelt. Er zeigt nicht nur Heldenmomente, sondern auch tiefe menschliche Verbindungen. Und sie haben absolut die richtige Person dafür ausgewählt, Hailee hat fantastische Arbeit geleistet", sagte der Wrestling-Star, der ab dem 20. Dezember in dem Streifen zu sehen sein wird.

