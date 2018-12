Man möchte annehmen, Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) haben das meiste von Jan Sokolowskys Körper bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Love Island gesehen. In der vergangenen Staffel turtelten sich die drei damaligen Singles durch die Kuppelshow und zeigten in der Villa viel nackte Haut. Eines scheinen die mittlerweile miteinander verlobten Ex-Inselbewohner Julian und Stephie allerdings noch nicht gesehen zu haben – ebenso wenig wie die Zuschauer: Jans bestes Stück! Das entblößte der trainierte Hottie neulich bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies – und nur deswegen schaltete das Ehepaar in spe ein! "Insgeheim wollten wir eigentlich nur wissen, ob sein Pipimann tätowiert ist oder nicht", verrieten Julian und Stephie im Promiflash-Interview.

MG RTL D; Instagram / stephifashion Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de