Carina Walz zeigt, was sie hat! Seit über zwölf Jahren ist die schöne Brünette die Frau an der Seite von Dieter Bohlen (64), gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Trotz ihrer Rolle als stärkende Kraft hinter dem Poptitan hielt sich die gelernte Hotelkauffrau in den vergangenen Jahren im Hintergrund, war kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Seit einiger Zeit zeigt der Produzent seine Freundin allerdings immer häufiger im Netz – so auch jetzt: Im knappen Bikini sorgt die Wahl-Mallorquinerin bei dem einen oder anderen Fan von Dieter sicher für Schnappatmung!

Für die Aufzeichnung der kommenden DSDS-Staffel tummelt sich der einstige Modern Talking-Star samt Kollegen derzeit unter der Sonne Thailands. Dabei darf auch Carina nicht fehlen: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Dieter nun einen Schnappschuss mit seiner Auserwählten – und der hat es in sich. Freudestrahlend und nur spärlich bekleidet strahlt das Paar in die Kamera. Besonders Carinas heißer Body ist für die Follower des 64-Jährigen ein echter Augenschmaus: "Mega Figur!", "Hübsche Freundin, darf man schon mal neidlos anerkennen!" und "Alter Schwede!", bewundern sie die zweifache Mutter.

Die glücklichen Gesichter des Paars sprechen wohl auch für die Beziehung der beiden – denn wie Dieter vor Kurzem in einem RTL-Interview offenbarte, sei es sehr harmonisch zwischen ihnen. Besonders das Sexleben sei über die Jahre immer besser geworden, verriet der TV-Profi.

ActionPress / Mandoga Media / face to face Dieter Bohlen und Carina Walz beim Soccx Store Opening in Rust

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz in Thailand

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Pop-Titan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de