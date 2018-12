Bonnie Strange (32) teilt nach ihrer schmerzhaften Trennung von Leebo Freeman (30) endlich ihr Liebesglück im Netz! Schon seit Monaten spekulieren die Follower der Laufsteg-Schönheit, ob der Tattoo-Fan in Bonnies Instagram-Storys ihr neuer Partner sein könnte – bei dem bislang Unbekannten handelt es sich um den The Voice of Germany-Finalisten Boris Alexander Stein. Auf einigen Fotos waren sich die beiden zuletzt auffällig nahe gekommen – und ein aktuelles Bild auf Bonnies Social-Media-Kanal lässt nun keine Zweifel mehr offen. Knutschend ist die frischgebackene Mama darauf mit ihrem Neuen zu sehen. Dazu kommentierte sie stolz: "Ich habe mein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr schon früher bekommen!" Und auch der Songwriter postete mittlerweile die gleiche Beziehungs-Bestätigung auf seinem Profil.

