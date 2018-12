Natascha Ochsenknecht (54) und Umut Kekilli (34) waren stolze neun Jahre ein Paar – im Dezember 2017 haben sie nach einem ewigen Auf und Ab Schluss gemacht. Mittlerweile hat die dreifache Mutter in dem Kameramann Oliver Schumann ihr neues Glück gefunden und macht daraus auch kein Geheimnis. Wie ihr Verflossener wohl damit zurechtkommt? "Ich freue mich für sie. Ich hoffe, dass sie glücklich ist und ich hoffe auch, dass die Beziehung auch lange hält. [...] Dass sie jetzt auf Events und so ist mit ihrem neuen Freund, ist völlig in Ordnung. Das gehört auch dazu", findet Umut im Promiflash-Interview bei der SpreadCon by Spreadvertise. Obwohl die beiden keinen Kontakt mehr hätten, fließe zwischen ihnen kein böses Blut. Genau deshalb hat der Promi Big Brother-Star auch nichts als liebe Worte für seine einstige Partnerin übrig: "Ich gönne es ihr vom Herzen, weil sie ein toller Mensch ist und es verdient hat, einen neuen Freund zu finden."

