Eine schöne Bescherung: Heidi Klum (45) macht ihren Fans schon Wochen vor dem Weihnachtsfest ein heißes Geschenk! In einem Instagram-Beitrag teilte die Germany's next Topmodel-Jurorin ein Foto, das sie mit Boyfriend Tom Kaulitz (29) und dessen Bruder Bill (29) in Gesellschaft des Weihnachtsmanns zeigt. So weit, so harmlos – wenn da nicht ihr frecher Gruß aus der Bluse wäre! "Ja, Santa, wir waren das ganze Jahr über artig", schrieb die 45-Jährige scherzhaft dazu.

