Novalanalove überrascht ihre Follower mit ihrer Blitzhochzeit! Erst vor knapp einem Monat bestätigte die Influencerin ihre Verlobung mit Dj Yeezy, jetzt sind die beiden schon verheiratet. Am Dienstag postete die 27-Jährige aus einem Standesamt! "Ich habe nicht so ausführlich darüber gesprochen im Vorhinein, weil ich diese Phase einfach so bewusst für mich aufsaugen wollte und bewusst wahrnehmen wollte. Genauso wie den ganzen Tag heute, deswegen haben wir auch nicht live gepostet", berichtete die frischverheiratete Bloggerin ihren Instagram-Followern am Abend nach der Zeremonie.

Instagram / novalanalove Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de