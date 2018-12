Norman Langen (33) ist zum ersten Mal Papa geworden! Vor zwei Jahren heiratete der Ex-DSDS-Kandidat und Schlagerstar seine Partnerin Verena. Nun krönt ein Baby das Liebes-Glück der beiden. Die Geburt seines Sohnes verkündete Norman via Social Media, doch den Namen behielt er bislang für sich – oder hat er ihn vielleicht schon lange vor der Schwangerschaft verraten? 2016 – vor ihrer Hochzeit – sprachen Norman und Verena mit Promiflash über mögliche Babynamen: "Wenn es ein Mädchen wird, soll sie Lilly Ann heißen. Und wenn es ein Junge wird, soll er Johnny Alessandro heißen" , kündigte das Paar damals an. Aber ob der Name immer noch gilt, wissen momentan wohl nur der Sänger und seine Frau selbst.

