London war in dieser Woche das Zentrum der Modewelt: Die Fashion Awards 2018 lockten nicht nur Designer und Models in die britische Hauptstadt, auch Herzogin Meghan (37) überraschte mit ihrem Erscheinen! Während sie ihre Baby-Kugel in einem schlichten schwarzen Kleid in Szene setzte – trugen andere Promi-Damen wie die Models Alek Wek (41), Josephine Skriver (25) und Kendall Jenner (23) extravagantere Kleider. Ob XXL-Schleife, eine Schleppe aus Tüll oder Nippelblitzer, es war alles vorhanden. Doch trotz Glamour-Overload auf dem roten Teppich – den schönsten Auftritt legte eindeutig Bald-Mama Meghan hin!

