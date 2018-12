Colleen Ballinger (32) darf endlich ihr Baby in die Arme schließen! Im Juli verkündete die YouTube-Entertainerin in einem Atemzug ihre Schwangerschaft und ihre Verlobung. Nachdem Anfang der Woche ein Foto aus dem Krankenhaus die Vorfreude der Fans geschürt hatte, ging es ganz schnell. In einer Instagram-Story vom 10. Dezember brauchte die "Miranda Sings"-Darstellerin nur wenige Worte, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen: "Er ist perfekt."

