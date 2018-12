Tschau Santa, hallo Christkind! Sandra Bullock (54) zählt zu den beliebtesten Hollywood-Stars, mit ihren zwei Sprösslingen und ihrem Partner Bryan Randall lebt die Schauspielerin in Amerika. Doch vor allem in der besinnlichen Zeit wird sich die 54-Jährige ihrer deutschen Wurzeln bewusst. Und so hält sie auch ihr Weihnachtsfest nach deutscher Tradition ab, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Am Heiligen Abend machen wir Bratwürste, Spätzle, Sauerkraut und weißen Spargel. Wir bereiten alles zu, dann schicken wir die Kinder weg – und wenn sie zurückkommen, ist das Haus festlich geschmückt."

