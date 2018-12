Sie schweben aktuell auf Wolke sieben: Seit wenigen Wochen ist Chethrin Schulze (26) wieder glücklich vergeben. Erst kürzlich präsentierte das ehemalige Love Island-Sternchen ihren Freund Marco Mirwald der Öffentlichkeit – und ihre Fans waren aus dem Häuschen. Doch neben all den positiven Stimmen gab es auch ein wenig Hate, wie die 26-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story verriet: "Da schreiben mir dann zum Beispiel irgendwelche Fake-Accounts: 'Also die Ex-Freundin Blablabla vom Marco war ja viel besser als du und der Marco, der verarscht dich nur, der möchte nur in die Öffentlichkeit – und pass bloß auf!’"

