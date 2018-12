Betty Taube (24) hat einen Körperteil, den sie überhaupt nicht leiden kann! Obwohl die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Brötchen mit ihrem Mega-Look verdient, hat die Beauty etwas an ihrem Body auszusetzen! Was genau sie stört, verriet die 24-Jährige jetzt im Rahmen der Party zu ihrem neuen Buch "Lass Dir Flügeln wachsen" Promiflash: "Am meisten hasse ich an meinem Körper meine Zehen – ich finde Füße eh schon mega-eklig, aber ich wurde mit so mega-langen Zehen bestraft."

