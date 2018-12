Exsl95 muss eines seiner beliebten Netz-Formate einstellen! Der "fetteste YouTuber Deutschlands", wie sich der Web-Star selbst bezeichnet, unterhält seine Follower regelmäßig mit Vlogs, Einkaufs-Checks und sogenannten Drunkstreams. In Letzteren können ihn seine Abonnenten dabei beobachten, wie er exzessiv Alkohol vor der Kamera trinkt. Doch damit ist nun Schluss! Der 22-Jährige bekam vor Kurzem eine besorgniserregende Diagnose, wie er in einem aktuellen YouTube-Clip erklärt: "Ich habe meine Leberwerte bekommen. Meine Leberwerte sind extrem schlecht. Also ich bin leberkrank und der Arzt hat zu meiner Mutter gesagt: 'Wenn dein Sohn jetzt nicht mit dem Alkohol aufhört, dann wird er keine 30.'"

