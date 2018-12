Nimmt Christopher Schnell (30) damit Stellung zu den Trennungsgerüchten? Seit über vier Jahren führt der ehemalige DSDS-Kandidat eine Beziehung mit der Schauspielerin Vivien Wulf (24). Seit einigen Wochen macht jedoch das Gerücht die Runde, dass es in der Partnerschaft der beiden kriseln soll. Offiziell hat sich das Paar noch nicht dazu geäußert. Mit einem mehrdeutigen Beitrag in den sozialen Medien heizt der Sänger die Spekulationen nun allerdings selbst an!

Eigentlich präsentiert sich Christopher seinen Followern im Netz immer bestens gelaunt. Doch am Mittwoch zeigte er sich in seiner Instagram-Story von seiner nachdenklichen Seite. "Wer sich ständig alle Türen offenhalten will, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Das Wort Entscheidung beinhaltet das Wort Scheidung. Ihr dürft verstehen, dass jede Entscheidung auch mit einer Trennung zu tun hat. Nämlich eine Trennung von einer Option", lauteten die tiefsinnigen Zeilen des 30-Jährigen. Ob er damit tatsächlich auf die Beziehung zu Vivien anspielte, ließ der Musiker letztendlich aber offen.

Vor wenigen Tagen fand Vivien auf ihrem Instagram-Profil jedoch ähnliche Worte. "Schätze denjenigen, der dich zu schätzen weiß und mache niemanden zur Priorität, der dich nur als Option sieht", stellte die Blondine vor ihren Followern fest. Doch auch die 24-Jährige wollte ihrer Community nicht verraten, ob sie in ihrem Post von der Beziehung zu Christopher sprach.

Instagram / christopher_schnell_ Christopher Schnell, bekannt aus DSDS

Instagram / christopher_schnell Vivien Wulf und Christopher Schnell

ActionPress / Timm / face to face Vivien Wulf, Schauspielerin

