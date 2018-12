Novalanalove (27) gibt erste Details zu ihrer Blitzhochzeit preis: Erst vor wenigen Wochen hatte DJ Yeezy seiner Liebsten die Frage aller Fragen im Malediven-Urlaub gestellt. Natürlich nahm Farina, wie die Netzberühmtheit mit bürgerlichen Namen heißt, diesen Antrag an. Jetzt überraschte das Paar seine Fans mit einer besonders spontanen Zeremonie – am Dienstagnachmittag gaben sich die beiden das Jawort. Kurz nach der Trauung updatete die Kurven-Beauty aus Köln ihre Fans mit Infos. "Es war einfach ein perfekter und wunderschöner Tag. Die Trauung in Brühl war traumhaft schön”, offenbarte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story.

