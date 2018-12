Sylvie Meis (40) ist nicht nur das zuckersüße Show-Girl! Seit Jahren begeistert die Niederländerin als Moderatorin und Supertalent-Jurorin die Zuschauer vor den Fernsehern. Deutschland kennt sie dabei stets strahlend und gut gelaunt. Doch in ihrer eigenen Show Sylvies Dessous Models lernten die Fans auch noch andere – deutlich ernstere – Seiten der Schönheit kennen. Die Blondine klärt nun gegenüber Promiflash auf: Die Geschäftsfrau unterscheidet sich eben erheblich von ihrem TV-Auftreten. Dort zeige sie vielmehr, dass "die Sylvie, die Ahnung hat von dem, was sie da macht, bestimmt sein kann – ich glaube, nicht unbedingt kühler ist – aber die weiß, was sie will und vielleicht dadurch ein bisschen kühler rüberkommen kann."

