Diese deutschen Promis fliehen an Weihnachten! Die Feiertage rücken immer näher und etliche Stars wie Bibi (25) und Julian Claßen (25) schwelgen schon so richtig in Feststimmung. Bei Movie Meets Media in Köln traf Promiflash jetzt allerdings mit Alles was zählt-Darstellerin Franziska Benz (30) auf einen kleinen Weihnachts-Muffel: “Ich muss gestehen: Seit zwei Jahren flüchte ich vor den Weihnachtsfeiertagen. Tatsächlich liebe ich die Zeit dann einfach und nutze die Zeit zum Reisen.” Auch Paradiesvogel Olivia Jones (49) entzieht sich dem ganzen Trubel lieber: “Ich fliege an Weihnachten nach Gran Canaria mit meiner Mama und wir sind fernab vom ganzen Weihnachtsstress – das ist super!”

MG RTL D / Julia Feldhagen ; WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de