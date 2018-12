Was hält Nadine Klein (33) von der Blitz-Verlobung ihrer einstigen Kuppelshow-Kollegin? Vor wenigen Tagen sorgten Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) für eine echte Überraschung: Der Ex-Bachelorette-Boy ging nach nur acht Monaten Beziehung vor der ehemaligen Bachelor-Lady auf die Knie. Promiflash hakte mal bei der diesjährigen Rosenverteilerin nach, was sie von solch einem raschen Beziehungsdurchlauf hält: "Na, sie haben sich ja jetzt erst mal verlobt, sie sind ja nicht direkt in die Kirche gewatschelt. [...] Ich glaube, wenn’s passt, dann passt es einfach."

