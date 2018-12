Na, wer hätte damit gerechnet? Melina Sophie (23) gehört längst zu den YouTube-Größen Deutschlands und versorgt ihre Fans regelmäßig mit ehrlichen Real-Talk-Clips oder coolen Vlogs. Jetzt offenbarte der Webstar aber ein weiteres Talent: Auf Instagram postete die 23-Jährige ein Video, in dem sie mit einer Hammerstimme einen Song schmettert. Und die Fans? Die drücken in den Kommentaren ihre riesige Begeisterung aus: "So cool. Du hast eine wundervolle Stimme", schrieb ein User zu dem kleinen Clip.

