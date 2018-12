Treffen Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33) etwa auf dem Tanzparkett wieder aufeinander? Vor wenigen Wochen äußerte der Fitnesstrainer den Wunsch, bei Let's Dance mitzutanzen – doch nicht nur der Sieger von Die Bachelorette ist an einer Show-Teilnahme interessiert. Auch seine Ex würde sich in der Sendung gerne beweisen, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Weil man da halt auch einfach was können muss und Talent haben muss und gefordert wird!" Kommt es in dem beliebten Format nun wirklich zum Duell der Ex-Partner?

