Seit etwa einem Jahr sind der DSDS-Star Giulio Arancio und die The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (23) schon unzertrennlich. Im Juni dann die große Überraschung: Nicole verkündete ihre Schwangerschaft! Am 12. Dezember kam ihr kleines Töchterchen Sofia Isabella jetzt endlich zur Welt. Mit einem rührenden Instagram-Post verkündete der stolze Papa sein großes Glück: "Sie ist sooo wunderschön, ruhig und ganz, ganz lieb. Wir haben so viele Tränen vergossen, als wir sie das erste Mal gehört und gesehen haben.”

Instagram / nicole.handwerker Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de