Schmerzen statt roter Lippen! Evelyn Burdecki (30) wollte sich mit Permanent-Make-up einen dauerhaft roten Kussmund zaubern lassen. Doch kurz nach dem Eingriff schwollen ihre Lippen stark an und platzten sogar auf – und das während ihrer Reise in die USA. "Im Flugzeug sind ja auch Bakterien. Und dann hab ich am Ende des Fluges gemerkt, irgendwas stimmt nicht", erzählte sie RTL im Interview. Ein Arzt konnte helfen und Evelyn will ihren Mund nun so lassen, wie er ist.

