Ryan Reynolds (42) und Blake Lively (31) sind schon seit sechs Jahren verheiratet und haben zwei zuckersüße Kinder. Das Leben des Paares scheint perfekt zu sein – oder etwa doch nicht? Ryan deutete kürzlich in der Show von Ellen DeGeneres (60) an, dass sein Sexleben zu wünschen übrig lässt. Die Moderatorin hakte natürlich gleich nach: Wurden die beiden Schauspieler womöglich nur intim, um ihre Kids zu zeugen? "Ja, nur die beiden Male! Es ist ein Söldnerjob. Es ist nur klinisch. Ich hoffe bald auf ein drittes Mal", lautete die wohl nicht ganz so ernst gemeinte Antwort des Witzbolds.

