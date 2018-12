Julien Bam (30) hat es einfach drauf – zumindest, wenn es nach Choreografin Nikeata Thompson (38) geht. Die beiden sitzen ab heute gemeinsam in der Jury der TV-Show "Masters of Dance" und suchen nach den besten Tänzern Deutschlands. Im Promiflash-Interview verriet Nikeata nun, warum der YouTuber Julien für den Job bestens geeignet ist: "Ohne Ende Skills, Quatsch-Skills, Break-Dance-Skills, Skills en masse, herzlich ist er, herzlich! Ich stehe ja darauf, wenn Menschen herzlich sind und er war einfach herzlich. On point, er hat das gemacht, was er liebt und das hat man gemerkt und das finde ich immer sehr gut."

