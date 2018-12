Gibt es ein Liebescomeback von Daniel Lott und Nadine Klein (33)? Im Bachelorette-Finale zog das Männermodel vor einigen Monaten den Kürzeren: Sein Kontrahent Alexander Hindersmann (30) schnappte ihm die Wahlberlinerin vor der Nase weg. Mittlerweile ist die 33-Jährige allerdings wieder Single – und wurde bei einem gemeinsamen Treffen mit ihrem Zweitplatzierten gesichtet. Im Promiflash-Interview beim Sugarverse Pressday bezog der Kuppelshow-Boy nun Stellung zu den verdächtigen Fotos: "Ja, wir haben uns in München getroffen, tatsächlich. Es gab noch ein, zwei offene Fragen zu dem ganzen Thema – die haben wir geklärt. Über die Entscheidung, wie es ihr geht, was sie macht. Also ganz cool, ganz locker bei einem Kaffee", erläuterte der amtierende Mister Schwaben die Aufnahmen.

