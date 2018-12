Raúl Richter (31) hat ordentlich zugelegt! Eigentlich sollte der Ex-GZSZ-Star in diesem Jahr bei den "ProSieben Wintergames" an den Start gehen – allerdings steht seine Teilnahme aufgrund einer Verletzung bisher noch in den Sternen. Dabei hatte sich der Schauspieler im Vorfeld besonders intensiv auf die Wettkämpfe vorbereitet, wie er im Promiflash-Interview verriet: "In den letzten zwei Monaten war ich ganz gut im Fitnessstudio, habe, glaube ich, acht Kilo zugenommen. Habe also auch gut gegessen. Meine Mama sagt, ich bin dick im Gesicht geworden."

